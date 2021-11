Ceará inicia check-in para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, 17, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará não perdeu tempo e abriu o check-in para o confronto contra o Corinthians-SP, que acontece na próxima quinta-feira, 25, às 20 horas, pela 35ª rodada, na Arena Castelão.

Sócios-torcedores dos planos “Vovô de Ouro” e “O Mais Querido” já podem garantir um lugar nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista para acompanhar o embate entre os alvinegros. A abertura do check-in para o plano “Campeão da Popularidade” será liberado ainda nesta quinta-feira, 18, sem previsão de horário divulgado pelo clube.

Com média de 9.110 pessoas por partida desde a liberação do público, a torcida alvinegra tem sido um elemento importante para o Ceará no Campeonato Brasileiro. Dos três maiores públicos do futebol cearense na atual temporada, dois pertencem ao Vovô. Contra o Cuiabá-MT, foram 21.735 presentes nas arquibancadas, enquanto que diante do Sport-PE, 20.362 torcedores.

O clube alvinegro ainda não divulgou informações sobre o início das vendas de ingressos.



