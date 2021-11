Clássico-Rei registra 28.037 torcedores, o recorde do futebol cearense em 2021

A marca supera as 21.735 pessoas presentes no duelo entre Ceará e Cuiabá-MT, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Foram mais de 600 dias para que as torcidas de Ceará e Fortaleza voltassem a se encontrar em um Clássico-Rei na Arena Castelão. Na noite desta quarta-feira, 17, 28.037 pessoas estiveram presentes no Gigante da Boa Vista para assistir a goleada do Vovô por 4 a 0 sobre o Leão, pela 33ª rodada da Série A. O público é o recorde do futebol cearense na atual temporada.

A marca superou os 21.735 torcedores do duelo entre Ceará x Cuiabá-MT e agora é o número a ser batido pelos clubes cearenses até o fim da temporada. Com cinco rodadas restantes para o término do Brasileirão, o Tricolor do Pici ainda tem três jogos para realizar no Castelão, enquanto o Alvinegro possui dois.

No Clássico-Rei, em virtude do mando de campo pertencer ao Leão, a torcida tricolor teve direito a 70% da capacidade disponível do estádio — capacidade esta que representa 80%, já que ainda não houve liberação máxima dos assentos da arquibancada. O Vovô ficou com os 30% dos lugares restantes.

Na próxima rodada do certame, o Fortaleza segue em solo cearense para encarar o Palmeiras-SP, no sábado, 20, às 19 horas, no Castelão. Já o Ceará viaja até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO, também no sábado, 20, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly. Ambos os confrontos são válidos pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.



