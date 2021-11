Com duas chapas, eleição para presidência do Ceará ocorre nesta terça-feira

Pleito será realizado à noite, na sede do clube, com votação dos conselheiros. Robinson de Castro disputa reeleição, e Paulo Vasconcelos concorre pela oposição

Nesta terça-feira, 16, os conselheiros do Ceará irão às urnas para escolher o presidente do clube para o triênio 2022-2024. Com duas chapas na disputa, o pleito será realizado no ginásio da sede do clube, em Porangabuçu, com primeira chamada às 18h30min horas e segunda convocação às 19 horas.

O grupo da situação, intitulado "Fechado com o Vozão", é encabeçado pelo atual presidente Robinson de Castro e tem como vices Humberto Aragão e Carlos Moraes. Em relação à atual gestão, a única mudança é a saída de Raimundo Pinheiro da 1ª vice-presidência para a entrada de Aragão.

Já a oposição lançou a chapa "Priorizando o nosso amor, futebol" e tem como candidato Paulo Vasconcelos, com Geovanni Correia Pessoa e Francisco Rogério Filho nos postos de vice.

Robinson de Castro assumiu a presidência do Alvinegro no segundo semestre de 2015 e foi reeleito em novembro de 2018 para outro triênio. Já Paulo Vasconcelos concorre pela segunda vez ao principal cargo do clube - a primeira vez foi justamente em 2015, quando foi derrotado pelo atual mandatário.

Apenas os conselheiros adimplentes têm direito a voto. No local da votação, os conselheiros inadimplentes poderão regularizar a situação e exercer o voto no pleito.

As duas chapas foram analisadas e homologadas pela Comissão Eleitoral do Conselho Deliberativo, formada por Odesio Aguiar de Castro, Hildebrando Batista Malveira, Joathan de Castro Machado, José Gonçalves Feitosa, Jamilson de Morais Veras, Eduardo Humberto Garcia Ellery e Guilherme Magalhães Furtado.

Chapa "Fechado com o Vozão"

Presidente: Robinson de Castro



1º vice: Humberto Aragão



2º vice: Carlos Moraes

Chapa "Priorizando o nosso amor, futebol"

Presidente: Paulo Vasconcelos



1º vice: Geovanni Correia Pessoa



2º vice: Francisco Rogério Filho

