Fernando Sobral retorna de suspensão e reforça Ceará em Clássico-Rei pela Série A

Um dos pilares no meio-campo do Ceará, o volante Fernando Sobral volta a estar à disposição após cumprir suspensão automática e reforça a equipe no Clássico-Rei contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A.

O camisa 8 foi expulso na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, após pisão em Fernando Canesin - o que o fez se desculpar com o jogador do Furacão -, e ficou fora da vitória por 2 a 1 sobre o Sport-PE, no último domingo, 14.

Diante do Leão da Ilha do Retiro, o técnico Tiago Nunes escolheu Marlon para formar dupla com Fabinho e viu o camisa 25 anotar o gol do triunfo. Com a volta de Sobral, o treinador pode sacar o próprio Marlon ou optar pela saída de Fabinho.

O Alvinegro ocupa a 10ª posição do Brasileirão, com 42 pontos, enquanto o Tricolor está na sexta colocação, com 49 pontos.

