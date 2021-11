Tiago Nunes agradece torcida e festeja vitória do Ceará na Série A: "Um passo a mais"

Técnico do Vovô destaca apoio dos torcedores, ressalta eficiência e postura da equipe no triunfo por 2 a 1 sobre o Sport e projeta Clássico-Rei: "Sabor especial"

Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport-PE, neste domingo, 14, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A, o técnico Tiago Nunes enalteceu a postura e a eficiência do Ceará na partida e destacou a importância do resultado positivo, que recoloca a equipe entre os dez primeiros colocados da competição.

Sob os olhares de mais de 20 mil torcedores, o Alvinegro saiu na frente com gol de Vina, ainda no primeiro tempo. Mikael empatou para o Rubro-Negro na segunda etapa, e Marlon balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Vovô para selar o triunfo. A equipe de Porangabuçu subiu três posições e chegou ao 10º lugar, com 42 pontos.

"Uma vez mais, primeiro gostaria de agradecer a presença do nosso torcedor, que se fez presente em ótimo número e tem criado um carinho pelo nosso time, apoiado o tempo todo, importantíssimo nos momentos de dificuldade dentro da partida, incentivando sempre, não criticando ninguém, sendo sempre muito parceiro dentro de campo na luta pelos resultados", agradeceu o técnico.

"O ponto forte da nossa equipe hoje (domingo) foi o aproveitamento, porque, tecnicamente, nós tivemos dificuldades, não conseguimos apresentar uma continuidade de jogadas, tivemos muito menos tempo com a bola no pé, o adversário finalizou bastante contra o nosso gol, a doação física que os caras tiveram em campo também. Teve muita doação, um aproveitamento bom e, principalmente, o adversário, que não tinha nada a perder no jogo, se atirou para buscar o resultado e, muitas vezes, foi superior a nossa equipe dentro do campo. Isso acabou fazendo com que a gente tivesse mais dificuldades. Como nós já jogamos muito bem em outras partidas e não vencemos, hoje foi a nossa vez de não fazer um grande jogo, mas ter um aproveitamento acima da média e colher os três pontos, que nos colocam um passo a mais na busca pelos objetivos na competição", analisou o comandante.

O próximo compromisso do Ceará será o Clássico-Rei contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 17, às 20 horas, novamente no Castelão - desta vez, com mando do arquirrival. Tiago Nunes convocou a torcida, que terá direito a 30% do público total, e ressaltou a importância do confronto.

"Eu não diria que é uma semana diferente, até porque nós temos somente dois dias de preparação para jogar esse clássico, o adversário tem um dia a mais de recuperação em relação a gente, jogou no sábado. Nós temos que estar agora muito conscientes que precisamos aproveitar esse tempo para descansar os atletas, preparar mentalmente e estrategicamente para fazer um grande jogo. Todo clássico tem um sabor especial, aqui não é diferente. Tive a oportunidade de disputar clássicos importantes em todos os lugares onde trabalhei, então sei da magnitude e importância. A nossa torcida tem que se fazer presente no espaço reservado a ela para nos incentivar, acreditar e que possamos, juntos, fazer um grande jogo e merecer um grande resultado", ponderou.

