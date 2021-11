Ceará registra 20.362 torcedores na Arena Castelão diante do Sport

A torcida do Ceará marcou presença na Arena Castelão e empurrou o time na vitória por 2 a 1 contra o Sport-PE, na noite deste domingo, 14, pela 32ª rodada da Série A. Segundo o clube alvinegro, 20.362 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas, o segundo maior público no estádio em 2021. O recorde pertence ao próprio Vovô, com 21.735 pessoas no embate diante do Cuiabá-MT, pela 30ª rodada.

Com média de 9.110 pessoas por partida desde a liberação do público, a torcida alvinegra tem sido um elemento importante para o Ceará no Campeonato Brasileiro. Dos 42 pontos que o Vovô possui no certame, 33 foram conquistados no Castelão — ou seja, 78%. Nos últimos três jogos em casa, contra Fluminense-RJ, Cuiabá e Sport-PE, o Alvinegro venceu todos os confrontos.

Na próxima rodada, o Ceará jogará novamente na Arena Castelão, desta vez contra o Fortaleza, com mando de campo do Tricolor do Pici. Ainda sem a liberação total do estádio, o Clássico-Rei será disputado com 80% da capacidade, sendo 70% para os torcedores tricolores e 30% para os alvinegros.

Jogos do Ceará na Série A com a presença da torcida no Castelão:



Ceará 2 x 1 Sport - 20.362



Ceará 1 x 0 Cuiabá - 21.735



Ceará 1 x 0 Fluminense - 8.095



Ceará 1 x 2 Palmeiras - 6204



Ceará 2 x 2 Bragantino - 4.573



Ceará 0 x 0 Internacional - 2.810



