Decisivo nas últimas rodadas do Brasileirão, Vina volta a ser protagonista do Ceará

Autor de um dos gols do Vovô na vitória por 2 a 1 contra o Sport, neste domingo, 14, o meio-campista tem sido decisivo para o Vovô nesta reta final da Série A com tentos e assistências

Vina voltou a assumir o papel de protagonismo no Ceará, função que exerceu com constância durante todo o ano de 2020, mas que, em 2021, oscilou em determinados momentos da temporada. No recorte atual, principalmente desde que Tiago Nunes assumiu o comando da equipe, o futebol do meio-campista cresceu com gols e assistências nas últimas rodadas da Série A.

Autor de um dos gols do Vovô diante do Sport, neste domingo, 14, Vina chegou ao quarto tento na Série A, assumindo a vice-artilharia ao lado de Gabriel Lacerda — e com um gol de diferença para Rick, artilheiro do Alvinegro no certame.

Além de balançar as redes contra o Leão da Ilha, o camisa 29 também participou de forma direta nas vitórias contra o Fluminense-RJ e Cuiabá-MT, pela 29ª e 30ª rodada, respectivamente. Diante do Tricolor das Laranjeiras, Vina converteu cobrança de pênalti e garantiu o triunfo pelo placar mínimo. Contra o Dourado, o meio-campista foi o responsável pela assistência para o gol do zagueiro Messias.

Entre todos os jogadores do Ceará no Campeonato Brasileiro, Vina se destaca em fundamentos ofensivos. O atleta de 30 anos é o líder em assistências para finalização (45), em finalizações (58) e em finalizações certas no gol (20).

“Eu tenho consciência que sou o jogador mais cobrado do Ceará hoje. Eu venho trabalhando forte, nosso grupo é muito trabalhador e o apoio da torcida é fundamental. Eu busco defender esse clube da melhor forma, quero fazer história”, disse o meia na saída de campo, após a vitória contra o Sport.



