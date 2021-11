Marlon marca primeiro gol pelo Ceará em vitória sobre o Sport: "Momento maravilhoso"

Substituto de Fernando Sobral, volante garante o triunfo por 2 a 1 sobre o Rubro-Negro e agradece apoio da torcida no Castelão: "Resultado importantíssimo"

Demorou, mas saiu. Contratado pelo Ceará para a atual temporada, o volante Marlon balançou as redes pela primeira vez com a camisa alvinegra neste domingo, 14, e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Sport-PE, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A.

Aos 34 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta ensaiada, Vina cruzou para a área, Luiz Otávio escorou de cabeça e Gabriel Dias tentou finalizar, mas foi travado por Hernanes. A bola sobrou para o camisa 25, que bateu colocado no canto direito de Maílson e selou o triunfo do Vovô.

"Demais. Primeiro gol marcado, agradecer muito a Deus. Deus é maravilhoso de preparar um cenário desse para eu fazer o meu primeiro gol com a camisa do Vozão. Só eu sei a alegria que estou sentindo nesse momento tão maravilhoso", disse o meio-campista ao Premiere.

Após passagem pelo Fortaleza, Marlon chegou a Porangabuçu em 2021 e soma 24 partidas disputadas no Brasileirão. O próximo compromisso será justamente o Clássico-Rei diante do ex-clube, na quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão.

"Resultado importantíssimo. Batemos 42 pontos, um campeonato superdifícil, foi um jogo difícil contra o Sport. É desfrutar desse momento, agradecer mais uma vez o torcedor, que veio e nos apoiou até o último minuto. Agora é descansar porque quarta tem mais", afirmou o camisa 25, escalado como titular na vaga de Fernando Sobral, suspenso.

