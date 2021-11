Ceará x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Sport duelam hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Ceará e Sport duelam hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. O Alvinegro de Porangabuçu iniciou a rodada na 12ª colocação com 39 pontos conquistados em 31 jogos. São oito vitórias, 15 empates e oito derrotas. Já o Leão da Ilha iniciou a rodada na 18ª colocação com 30 pontos somados em 32 jogos.



Ceará x Sport: onde assistir à transmissão ao vivo



O jogo entre Ceará e Sport será transmitido no serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Ceará x Sport: horário e local do jogo

A partida entre Ceará e Sport irá ocorrer às 19 horas (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Ceará x Sport: escalação provável



Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fabinho e Marlon; Mendoza, Vina e Erick; Jael. Técnico: Tiago Nunes.

Sport

4-3-3: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, Zé Welison e Hernanes; Everton Felipe, Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

Ceará x Sport: arbitragem do jogo



A partida será comandada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. Ele terá Eduardo Goncalves da Cruz e Márcia Bezerra Lopes Caetano como assistentes. Rodrigo Carvalhaes de Miranda é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

