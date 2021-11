Com expectativa de recorde, 18 mil torcedores já garantiram lugar para Ceará x Sport

O Ceará divulgou na manhã deste sábado, 13, nova parcial de público para a partida de domingo, 14, contra o Sport-PE, às 19 horas, na Arena Castelão. Entre check-ins de sócios-torcedores e vendas de ingressos, 18 mil alvinegros já garantiram presença para o duelo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Vovô seguiu a estratégia adotada no confronto diante do Cuiabá-MT e manteve preços promocionais de ingressos. Setores da inferior norte e sul custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia, enquanto a inferior central R$ 40,00 / R$ 20,00.

Ainda com este sábado e parte do domingo para que os torcedores possam realizar o check-in ou adquirir ingressos, é possível que o Vovô quebre o recorde de público do Castelão nesta temporada, que pertence ao próprio Alvinegro. No duelo contra o Cuiabá-MT, o Ceará registrou 21.735 pessoas presentes nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista.

A média de público pagante do Ceará na Série A é de 8.683,4. O terceiro maior público no Castelão em 2021 também é da torcida alvinegra, com 8.095 presentes na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense-RJ. O segundo maior público no ranking é do Fortaleza, com 9.518 presentes na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no confronto da volta pela semifinal da Copa do Brasil.

Jogos do Ceará na Série A com a presença da torcida no Castelão:



Ceará 1 x 0 Cuiabá - 21.735 (público pagante)

Ceará 1 x 0 Fluminense - 8.095 (público pagante)

Ceará 1 x 2 Palmeiras - 6204 (público pagante)

Ceará 2 x 2 Bragantino - 4.573 (público pagante)

Ceará 0 x 0 Internacional - 2.810 (público pagante)



