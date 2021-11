Ceará enfrenta o Sport com oito jogadores pendurados na Série A; confira a lista

João Ricardo, Richard, Fabinho, Pedro Naressi, William Oliveira, Cléber, Erick e Mendoza, integram a relação de atletas com dois cartões amarelos e podem ser desfalque no Clássico-Rei da próxima quarta-feira, 17, caso sofram nova advertência

O Ceará encara o Sport-PE neste domingo, 14, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A, com oito jogadores pendurados, além do treinador Tiago Nunes, que podem ser desfalque no Clássico-Rei da próxima quarta-feira, 17, caso sofram uma nova advertência.

Dentre os atletas que compõem a relação, quatro são titulares com frequência do escrete preto-e-branco: o goleiro João Ricardo, os atacantes Erick e Mendoza, e o volante Fabinho. Richard, Cléber, Pedro Naressi e William Oliveira completam a lista.

Para o confronto contra o Leão da Ilha, Tiago Nunes terá o retorno dos zagueiros Messias e Luiz Otávio, e também do centroavante Jael, que cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na última rodada do campeonato e voltam a ficar à disposição. Fernando Sobral, suspenso por cartão vermelho, será desfalque.



Confira os pendurados:

João Ricardo - Goleiro

Richard - Goleiro

Pedro Naressi - Volante

William Oliveira - Volante

Fabinho - Volante

Erick - Atacante

Mendoza - Atacante

Cléber - Atacante

Tiago Nunes - Treinador

