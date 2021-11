Ceará e Sport se enfrentam pela 12º vez na história da Série A; veja retrospecto

O duelo entre Ceará e Sport-PE neste domingo, 14, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada, será a 12º vez que as equipes se enfrentam na história da Série A. O primeiro encontro de cearenses e pernambucanos no Brasileirão aconteceu em 1971, com vitória do Leão da Ilha por 2 a 1. Na era dos pontos corridos, foram cinco embates: duas vitórias do Rubro-Negro (em 2018 e 2020), uma vitória do Vovô (em 2018) e dois empates (2020 e 2021).

No geral, o clube de Recife leva vantagem no retrospecto. Nos 11 jogos disputados na primeira divisão, são seis vitórias do Sport, quatro empates e somente um triunfo do Alvinegro. Na história, as equipes se encontraram dentro de campo 36 vezes, com 11 vitórias do Ceará, nove empates e 16 triunfos do Leão.

Nesta temporada, porém, o escrete preto-e-branco está invicto contra o Rubro-Negro, com direito a goleada por 4 a 0, em partida válida pela Copa do Nordeste. No primeiro turno da Série A, o jogo entre os clubes terminou empatado em 0 a 0 na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 13ª rodada.

Na 12º colocação com 39 pontos, o Ceará quer firmar a boa temporada como mandante para se manter próximo do G-9 e se distanciar ainda mais do Z-4. Atuando na Arena Castelão, o Vovô tem a quarta melhor campanha entre os 20 clubes que disputam o certame nacional. Em 16 jogos dentro de casa, foram oito vitórias, seis empates e duas derrotas, totalizando 62,50% de aproveitamento.

O Sport-PE, 18º colocado com 30 pontos, não costuma ser um bom visitante. O time pernambucano soma 27% de aproveitamento, com nove revés, quatro empates e três triunfos longe dos seus domínios.



