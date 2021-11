São Paulo x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre São Paulo e Flamengo será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

São Paulo e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), pela partida da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O São Paulo iniciou a rodada na 14ª posição com 38 pontos em 31 partidas disputadas. O Tricolor Paulista possui oito vitórias, 14 empates e nove derrotas, sendo cinco triunfos, dois reveses e oito igualdades como mandante.

Já o Flamengo iniciou a rodada na 3ª colocação com 57 pontos somados em 30 partidas disputadas. O Rubro-Negro possui 17 vitórias, seis empates e sete derrotas na competição, sendo seis triunfos, três reveses e cinco igualdades como visitante.

São Paulo x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 — São Paulo x Flamengo

Escalação provável

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Igor Gomes, Benítez e Rodrigo Nestor; Luciano, Rigoni e Calleri.

Flamengo

Diego Alves (Hugo Souza); Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz (Gustavo Henrique) e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Éverton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabriel.

Arbitragem

Àrbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quando será São Paulo x Flamengo

Hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Flamengo

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

