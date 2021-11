Fluminense x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Fluminense e Palmeiras será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Fluminense e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), pela partida da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h15min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fluminense iniciou a rodada na 8ª colocação com 42 pontos somados em 31 jogos. O Tricolor das Laranjeiras soma 11 vitórias, nove empates e 11 derrotas na competição, sendo sete triunfos, três reveses e cinco igualdades como mandante.

Já o Palmeiras é vice-líder da competição com 58 pontos somados em 31 jogos. O Verdão soma 18 vitórias, quatro empates e nove derrotas no certame, sendo oito triunfos, cinco reveses e duas igualdades como visitante.

Fluminense x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 — Fluminense x Palmeiras

Escalação provável

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Lucas Claro, David Braz e Marlon; André, Yago, Martinelli (Cazares) e Arias (Luiz Henrique); John Kennedy e Fred.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Victor Luis (Jorge); Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.





Arbitragem

Àrbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Quando será Fluminense x Palmeiras

Hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), às 18h15min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Palmeiras

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

