"O que fizemos foi inspirar as pessoas", diz Tiago Nunes sobre vitória do Ceará

Em discurso emocionado, o treinador reuniu os jogadores e a comissão após o fim da partida diante do Fluminense-RJ, vencido pelo Vovô por 1 a 0, e falou sobre como a postura da equipe poderia servir de inspiração para além do futebol

Foi na raça e na superação que o Ceará conquistou a vitória diante do Fluminense-RJ, no último domingo, 31, por 1 a 0, na Arena Castelão. No fim da partida, o treinador Tiago Nunes reuniu os atletas e a comissão técnica no centro do campo, com os gritos de apoio da torcida como plano de fundo, e fez um discurso sobre a representatividade do triunfo, que para o comandante, foi muito além dos três pontos.

"A gente está em um momento, não só no futebol, f*. Todo dia morre gente em tudo que é lugar. O que fizemos hoje foi inspirar as pessoas. Mostrar que não dá para desistir nunca. Mantém esse abraço firme, fechado, que ninguém entra. O Ceará é isso aqui. Vocês inspiraram um monte de gente a não desistir", disse o técnico alvinegro.

Empurrado por mais de 8 mil torcedores, a vitória fez o Vovô dar um salto na tabela — da 16º colocação para o 12º lugar —, abrindo seis pontos de distância para a zona de rebaixamento e diminuindo para dois a diferença em relação ao América-MG, nono colocado, posição que deve garantir vaga para a pré-Libertadores.

O Alvinegro volta a campo no domingo, 7, às 20h30min, contra o Cuiabá-MT, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, novamente na Arena Castelão, com promessa de grande público.



