Tiago Nunes critica comentaristas de arbitragem: "Infelizmente existe um corporativismo"

Em entrevista coletiva concedida após a vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Fluminense neste domingo, 31, o técnico Tiago Nunes fez críticas aos comentaristas de arbitragem na imprensa esportiva. Ao responder pergunta sobre a expulsão de Gabriel Dias, o treinador avaliou que, por vezes, os árbitros que ficam no VAR são inexperientes e alegou que existe corporativismo por parte dos analistas de arbitragem.

"Infelizmente vivemos um momento em que existe um corporativismo comandado pelos analistas de arbitragem. Eles se protegem na cabine de imprensa, defendem os árbitros até a morte, porque são ex-árbitros. O mesmo acontece com ex-atletas, que costumam defender os jogadores. O que falta para nós são ex-treinadores comentando, distribuindo boas informações, entendendo o lado do treinador, que fica com o seu emprego na berlinda a cada semana", desabafou o comandante alvinegro.

Tiago Nunes também reclamou dos árbitros escalados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os jogos do Ceará fora de casa na Série A do Campeonato brasileiro. De acordo com o treinador, os juízes escolhidos para os confrontos em que o alvinegro atua como visitante são "iniciantes" e com "pouca bagagem".

"Muitas vezes falta experiência de campo para quem está operando o VAR. No Castelão sempre temos árbitros Fifa, de alto nível, e fora de casa nós não temos juízes neste mesmo padrão. Quando atuamos como visitantes, sempre temos árbitros que ainda estão iniciando suas carreiras, que não tem grande bagagem. Eu gostaria de ter árbitros da FIFA fora de casa para termos uma paridade técnica nessa disputa", concluiu.

