Ceará abre check-in de sócios-torcedores para jogo contra o Cuiabá

O Ceará abriu nessa segunda-feira, 1º, o check-in para os sócios-torcedores para a partida de domingo, 7, contra o Cuiabá-MT. Para o confronto, o Alvinegro vai poder contar com 80% da capacidade da Arena Castelão, em torno de 50 mil lugares.

Os horários de abertura do check-in seguem hierarquia de acordo com o programa de fidelidade do clube. O primeiro plano a ter disponibilidade para o check-in será o Vovô de Ouro, com liberação agendada para o meio-dia.

A partir das 14 horas, os sócios que pagam o plano O Mais Querido poderão confirmar presença no estádio, enquanto os adimplentes do plano Campeão da Popularidade podem fazer o check-in às 16 horas. O clube ainda vai divulgar informações sobre venda de ingressos e acesso dos adeptos dos planos Time do Povo e Consulado Alvinegro.

É importante lembrar que para ter acesso ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única, com a utilização de máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Pelo novo decreto estadual, menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.

Para comprovar a situação vacinal, é necessário cadastrar o certificado emitido pelo sistema ConecteSUS no painel do Sócio Vozão.

A partida entre Ceará e Cuiabá acontece no próximo domingo, 7, às 20h30min, na Arena Castelão.

