"Voltamos para o campeonato", diz Tiago Nunes após vitória do Ceará sobre o Fluminense

O Ceará bateu o Fluminense-RJ pelo placar de 1 a 0 na tarde deste domingo, 31, na Arena Castelão, e voltou a vencer após sete rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo alvinegro, o técnico Tiago Nunes exaltou a atuação do Vovô diante da equipe carioca mesmo com um jogador a menos durante a maior parte do jogo e projetou a sequência da equipe na competição.

"Esse é o time de vitória que se torna emblemática, porque demonstra que temos uma equipe que não desiste, que acredita e luta até o final mesmo em situações adversas. Foi um resultado grandioso, que nos coloca em uma condição melhor na tabela. No meu ponto de vista, voltamos definitivamente para o campeonato. Se melhorarmos o nosso aproveitamento nas chances de gol, vamos brigar por coisas boas na competição", disse o treinador em entrevista coletiva após o jogo.

O comandante alvinegro também explicou as substituições realizadas durante a partida. "Pensando no aspecto tático, a ideia foi tirar a velocidade do Fluminense. Nós compactamos a nossa equipe um pouco atrás, entregamos a posse de bola para trazê-los para o nosso campo e apostar nas transições ofensivas. Foi um jogo de muita entrega, consciência tática e, principalmente, de coração. Foi isso que fez com que nosso time merecesse essa vitória".

Tiago nunes ressaltou ainda a importância da torcida na partida deste domingo e convocou o torcedor para duelo contra o Cuiabá, marcado para o próximo domingo, 7, às 20h30m, na Arena Castelão.

"Nós havíamos pedido um voto de confiança ao nosso torcedor. O sentimento é de gratidão. Quero agradecer de coração a todos que vieram ao estádio. Faço mais uma vez a convocação para o jogo contra o Cuiabá, em que precisamos mais uma vez da presença da torcida para que eles venham, façam esse caldeirão no Castelão e passem essa energia boa para que possamos correr mais dentro de campo", concluiu o treinador.



Com o resultado positivo diante do Fluminense, o Vovô se distanciou da zona de rebaixamento, subiu duas posições e agora ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 36 pontos. A equipe alvinegra soma sete vitórias, 15 empates e sete derrotas em 29 jogos disputados na competição.

