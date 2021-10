Jael se desculpa com Nino Paraíba por briga na final entre Ceará e Bahia pelo Nordestão

Atacante e lateral-direito se envolveram em uma confusão generalizada no segundo jogo da decisão. Na ocasião, ambos foram julgados pelo STJD e punidos com sete jogos de suspensão

O segundo confronto da final da Copa do Nordeste 2021, realizado no mês de maio na Arena Castelão, ficou marcado por uma confusão generalizada entre os jogadores do Ceará e do Bahia. Entre eles, Jael e Nino Paraíba foram um dos protagonistas. O atacante e o lateral-direito aproveitaram a partida entre Vovô e Esquadrão, na última quarta-feira, 27, para fazer as pazes.

Através das redes sociais, Jael publicou uma foto abraçado com Nino e ressaltou a importância dos atletas profissionais darem bons exemplos dentro de campo. O camisa 9 ainda citou ter pedido desculpas para o goleiro Douglas — atualmente no Juventude-RS —, e para o atacante Rossi, que também se envolveram no episódio.

“Como é bom que saber que temos a oportunidade de voltar atrás depois dos nossos erros e das nossas falhas, não somos perfeitos e nem nunca seremos, mas sou grato pela oportunidade que tive de poder me desculpar já duas vezes com o Douglas, ontem tive novamente oportunidade de pedir perdão também para o Rossi e para o Nino, o mais importante é reconhecermos nossos erros e entender que o que fizemos foi errado, temos a obrigação de dar exemplo, jogar com respeito e não deixar que a nossa carne fale mais alto nesses momentos. Firme e constante!”





Titular no empate por 1 a 1 diante do Bahia, Jael — responsável pela assistência para o gol de Mendoza — deve seguir entre os onze iniciais de Tiago Nunes para o confronto contra o Fluminense-RJ, no domingo, 31, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série A.

