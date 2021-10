Ceará retoma treinos nesta sexta-feira e mira jogo contra Fluminense; veja desfalques

De volta das viagens para Caxias do Sul e Salvador, Vovô se reapresenta em Porangabuçu de olho no duelo do próximo domingo, 31. Expulso contra o Bahia, atacante Cléber cumpre suspensão

Depois de uma semana longe de Fortaleza, em rodada dupla como visitante, o Ceará retoma os trabalhos na próxima sexta-feira, 29, no estádio Carlos de Alencar Pinto, com foco na partida diante do Fluminense-RJ, pela 29ª rodada da Série A. Expulso contra o Bahia, o atacante Cléber será baixa no duelo.

Nos dois compromissos longe da capital cearense, o Alvinegro somou dois pontos. Empatou sem gols com o Juventude-RS, em Caxias do Sul, no último sábado, 23, e ficou no 1 a 1 com o Bahia, na quarta-feira, 27, em Salvador. Ainda sem vencer como visitante, a equipe volta a jogar no Gigante da Boa Vista e busca uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

Sobre o assunto Confira arbitragem dos jogos de Fortaleza e Ceará na 29ª rodada da Série A

Mendoza volta a fazer um gol pelo Ceará após 26 jogos sem marcar

Tiago Nunes lamenta empate contra o Bahia, em Salvador, pela Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Tiago Nunes não poderá contar com Cléber, que entrou no decorrer do segundo tempo e recebeu dois cartões em dois minutos, deixando a partida mais cedo. O camisa 89 terá que cumprir suspensão diante do Flu. Por outro lado, o lateral-direito Igor volta a estar à disposição após punição disciplinar pela sequência de três cartões amarelos.

Além do centroavante, o Vovô não poderá contar com o lateral-direito Buiú, que segue em período de recuperação após cirurgia, e o atacante Wendson, que iniciou transição com a preparação física depois da lesão no nervo fibular da perna esquerda.

Na 14ª posição do Brasileirão, com 33 pontos, o Ceará recebe o Tricolor das Laranjeiras no próximo domingo, 31, às 16 horas, na Arena Castelão. O Fluminense-RJ ocupa a oitava colocação, com 39 pontos.

Tags