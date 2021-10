Com 30% de aproveitamento, Tiago Nunes completa 10 jogos no Ceará

O treinador Tiago Nunes completou 10 jogos no comando do Ceará na noite desta quarta-feira, 27, no empate por 1 a 1 diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Com 30% de aproveitamento, o técnico gaúcho de 41 anos conquistou somente uma vitória, contra a lanterna Chapecoense-SC — triunfo este que aconteceu há mais de 30 dias.

No Vovô desde a 19ª rodada, quando foi derrotado pelo Grêmio-RS por 2 a 0, Tiago Nunes soma, além da única vitória, seis empates e três derrotas, o que representa nove pontos dos 30 disputados. Neste recorte de partidas, o Alvinegro marcou sete gols e sofreu 11.

Apesar do Alvinegro ter apresentado sinais de evolução com a chegada de Tiago Nunes, principalmente nos aspectos ofensivos, o treinador ainda demonstra dificuldade em equilibrar o desempenho da equipe entre jogos como mandante e visitante. O Ceará é o único entre os 20 clubes da Série A que ainda não venceu fora de casa, com 21,43% de aproveitamento longe da Arena Castelão.

Com 15 empates no Brasileirão — mais da metade dos jogos que disputou no torneio —, o Ceará é a equipe que mais terminou partidas com resultado em igualdade no campeonato. O problema perdura desde a época em que Guto Ferreira era o treinador do Vovô, e segue com Tiago Nunes, que empatou 60% das partidas como técnico do Alvinegro.

Na 14º colocação com 33 pontos, o Ceará volta a campo no domingo, 31, às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Fluminense-RJ. O Vovô precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento — já que está a quatro pontos do Juventude-RS, primeira equipe a compor o Z-4 — e assim poder vislumbrar novas perspectivas no campeonato.



