Presidente do Ceará teve reunião com jogadores para "lavagem de roupa suja", diz jornalista

No Esportes do POVO, Sérgio Ponte relata que Robinson de Castro promoveu conversa em Salvador com elenco e comissão técnica na véspera do jogo contra o Bahia, pela Série A

Na última terça-feira, 26, véspera do jogo contra o Bahia, o presidente Robinson de Castro promoveu reunião em Salvador com os jogadores e a comissão técnica do Ceará para discutir a situação da equipe no Campeonato Brasileiro e "lavar roupa suja". A informação foi revelada pelo jornalista Sérgio Ponte no programa Esportes do POVO desta quinta-feira, 28.

Dentro de campo, o Vovô empatou em 0 a 0 com o Esquadrão, na quarta-feira, 27, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 23ª rodada da Série A. O Alvinegro está na 14ª posição, com 33 pontos.

"Na terça-feira, o presidente Robinson de Castro viajou a Salvador. Teve conversa com investidores alvinegros, que chamaram a atenção dele que o jogo de ontem (quarta-feira) era o jogo divisor de águas para o Ceará e pediram: 'Presidente, está na hora de ir lá conversar com a turma, se preciso dar o murro na mesa'. Depois do treino de terça-feira, o presidente reuniu todos os jogadores e toda a comissão técnica e pediu para cada um dos jogadores expressar sua opinião sobre o que está acontecendo. A mesma coisa foi pedida, solicitada e exigida do Tiago Nunes. Isto é, o presidente pediu uma nova postura ao elenco, para que todos botassem de viva-voz, sem arrodeios, o que estava acontecendo. Logicamente, lavagem de roupa suja ocorreu", relatou Sérgio Ponte.

