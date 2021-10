Mendoza volta a fazer um gol pelo Ceará após 26 jogos sem marcar

Atacante colombiano passou seis meses sem participar de nenhum gol do Vovô, seja balançando as redes ou com assistência. A última vez havia sido diante do Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana

O atacante Stiven Mendoza encerrou um longo jejum na noite desta quarta-feira, 27, no empate por 1 a 1 entre Ceará e Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Autor do gol alvinegro, o colombiano voltou a marcar pelo Vovô após mais de seis meses — a última vez havia sido na vitória por 3 a 1 diante do Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana.

Contratado como um dos principais investimentos para a temporada 2021, Mendoza começou o ano em alta, sendo destaque do Vovô na Copa do Nordeste e na Copa Sul-Americana. Nos sete primeiros jogos vestindo a camisa alvinegra, o atacante marcou três gols e deu três assistências. A boa fase, no entanto, não durou muito tempo.

O colombiano ficou, por 26 jogos, sem participar diretamente de nenhum gol do Ceará, seja balançando as redes ou com assistência. O tento marcado diante do Bahia foi o primeiro do camisa 10 no Brasileirão e o quarto neste ano. Mendoza, inclusive, tem recebido oportunidades com o treinador Tiago Nunes, figurando com frequência entre os onze iniciais.



