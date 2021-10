Ceará é derrotado pelo Grêmio e fica com o vice no Brasileirão de Aspirantes

O Ceará foi goleado pelo Grêmio-RS por 4 a 1 na tarde desta quarta-feira, 27, na arena do time gremista, e ficou apenas com o vice do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Apesar de ter a vantagem de jogar por empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Vovô não fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, e perdeu a chance de conquistar o bicampeonato da competição ao ser derrotado por 5 a 3 no placar agregado.

O Alvinegro de Porangabuçu contou com os reforços de Klaus, Pedro Naressi e Oliveira — atletas do elenco profissional — para a decisão, mas não conseguiu segurar a equipe gaúcha. O resultado foi construído ainda no primeiro tempo. Logo aos 17 segundos de jogo, o Grêmio abriu o placar com gol marcado por Bitello.

A resposta do Ceará foi rápida. Hélio Borges recebeu passe no lado direito do ataque, fez o cruzamento e contou com um desvio no defensor gremista para empatar o jogo para o Vozão. O resultado era o suficiente para o Vovô conquistar o título, mas durou por pouco tempo.

Aos 11 minutos, o Grêmio voltou a ficar na frente. Após bate e rebate dentro da área, Jhonata Varela tocou de cabeça para fazer o segundo gol do Imortal. O lance gerou bastante reclamação da equipe alvinegra. Isso porque o goleiro André Luiz foi deslocado por um jogador do time gaúcho e não conseguiu fazer a defesa. Como não arbitragem de vídeo no Brasileirão de Aspirantes, o gol foi validado.

Aos 31 minutos, a equipe da casa ampliou o marcador. Em rápido ataque pelo lado esquerdo, Vini paulista bateu cruzado, o goleiro André Luiz deu rebote e Elias Manoel, artilheiro da competição, marcou o terceiro gol do tricolor gaúcho.

Em desvantagem no placar, o Ceará partiu para o ataque, mas deu espaços e acabou sofrendo o quarto gol. Em rápido contra-ataque do time gremista, Elias Manoel deixou Pedro Lucas em ótima condição para marcar. O meia recebeu livre de marcação e só teve o trabalho de bater na saída de André Luiz para balançar as redes pela última vez na partida.

