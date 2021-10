Com trio do profissional, Ceará embarca em busca do bi do Brasileirão de Aspirantes

Com reforços de Klaus, Naressi e Oliveira, o Alvinegro enfrenta o Grêmio na capital gaúcha nesta quarta, 27, às 17 horas. Na partida da ida, o Vovô venceu o Imortal por 2 a 1 e tem a vantagem de atuar pelo empate no segundo jogo

A delegação do Ceará embarcou na tarde desta segunda-feira, 25, rumo a Porto Alegre para o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com reforços de Klaus, Naressi e Oliveira, o Alvinegro enfrenta o Grêmio na capital gaúcha nesta quarta, 27, às 17 horas.

Na partida da ida, o Vovô venceu o Imortal por 2 a 1 e tem a vantagem de atuar pelo empate no segundo jogo para ficar com o título da competição. Na ocasião, os cearenses balançaram as redes com Léo Rafael e Hélio Borges, enquanto Pedro Lucas diminuiu para os gaúchos.

"Conseguimos a vantagem. Pra gente é enorme contra o Grêmio, uma equipe muito forte. Qualquer vantagem levando para Porto Alegr é bem-vinda", afirmou o supervisor das categorias de base do Ceará, Rainier Alves, em entrevista ao jornalista Eliomar de Lima, do O POVO, antes do embarque.

Atual campeão do torneio, o clube do Porangabuçu tenta o segundo título consecutivo do Brasileirão de Aspirantes. Em 2020, o Ceará ergueu o troféu da competição após bater o Vila Nova nos pênaltis.

O regulamento do campeonato de Aspirantes permite a utilização de até quatro atletas acima de 23 anos. Na partida da ida, o Ceará reforçou o time sub-23 com três atletas que integram o grupo profissional, sendo dois deles com idade além do limite: Klaus (27 anos), Oliveira (28) e Naressi (23).

Nesta terça-feira, 26, a equipe faz treino de apronto no CT do Internacional. O técnico Daniel Azambuja terá a oportunidade de fazer os últimos ajustes no time.

Com informações de Eliomar de Lima

