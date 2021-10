Jogador mais veterano do Ceará, Luiz Otávio completa 11 anos de carreira

No Vovô desde 2017, o zagueiro de 33 anos acumula títulos e conquistas com o Alvinegro. Em sua trajetória profissional, o defensor tem 418 partidas e 18 gols marcados

Atleta mais antigo do atual elenco do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio está há quatro anos no Vovô e irá completar, nesta quarta-feira, 27, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), 11 anos de carreira como jogador profissional. O ídolo alvinegro fez sua estreia no futebol atuando pelo Madureira-RJ, em 2010.

"Fico muito feliz em relembrar essa marca em minha carreira profissional. Agradeço a todos que de alguma forma, direta ou indiretamente, me ajudaram a chegar até aqui. Mas sou grato principalmente a Deus que tem me dado saúde para exercer a profissão que amo", celebrou o defensor.

Vestindo a camisa preto-e-branco, o "Xerifão" de 33 anos soma 223 partidas, com nove gols marcados e três assistências. O zagueiro foi peça importante para a conquista do bicampeonato cearense (2017 e 2018), para o acesso à Série A em 2017, e também no título de forma invicta da Copa do Nordeste em 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto João Ricardo celebra chance como titular do Ceará e destaca peso do duelo contra o Bahia

Vencendo os jogos-chave, o Ceará não vai cair, diz estatístico da UFMG; veja probabilidades

Próximos do Z-4, Ceará e Bahia se enfrentam em jogo atrasado pela Série A

Ceará finaliza preparação para enfrentar o Bahia; veja fotos do treino

Além do Ceará e Madureira-RJ, Luiz Otávio passou por clubes como Macaé-RJ, Icasa, Linense-SP e Sampaio Corrêa-MA. Em sua trajetória profissional, o atleta tem, ao todo, 418 partidas e 18 gols anotados.

No Ceará desde 2017, o vínculo contratual do zagueiro com o Alvinegro se encerra no fim desta temporada. Em entrevista coletiva, o camisa 13 deixou claro sua intenção de permanecer no Vovô.



"Na última vez que eu renovei com o Ceará, eu falei que meu coração estava aqui, e foi por isso que eu escolhi ficar, mesmo com oportunidades para sair. As coisas no futebol acontecem muito rápido, em um momento você fica, em outro pode sair. Mas meu coração está no Ceará, meu desejo é permanecer aqui. Para o torcedor ficar tranquilo, meu coração é preto e branco.”



Tags