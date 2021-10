Atacante Jacaré volta a jogar pelo Ceará após sete meses se recuperando de lesão

O atacante Vitor Jacaré, do Ceará, voltou a jogar uma partida de futebol oficial nesta quarta-feira, 27, após mais de sete meses em recuperação de lesão. O jogador participou de todo o segundo tempo da final do Brasileiro de Aspirantes, contra o Grêmio, em Porto Alegre, que terminou com o placar de 4 a 1 para os gaúchos, que ficaram com o título.

Jacaré entrou na volta do intervalo e conseguiu algumas finalizações, mas não chegou a marcar gol. A última vez que ele havia entrado em campo tinha sido em 13 de março, na partida entre Ceará e Altos-PI, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, ele também começou o segundo tempo, mas jogou apenas 13 minutos e teve um entorse no joelho esquerdo.

Exames feitos nos dias seguintes constataram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do jogador e a previsão de retorno era de cerca de oito meses. Após cirurgia, Jacaré respondeu bem ao protocolo de reabilitação e em agosto iniciou os trabalhos de transição. Nas últimas semanas ele já treinava normalmente com o restante do elenco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jacaré fez apenas o quinto jogo com a camisa do Ceará na atual temporada (quatro pelo time principal e um pelo de aspirantes). Ele tem dois gols marcados, um na Copa do Nordeste e outro no Estadual. Recuperado, o atacante deverá ficar à disposição do time principal a partir de agora.



Tags