Bahia x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Ceará duelam hoje, quarta-feira, 27 de outubro (27/10), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Bahia e Ceará duelam hoje, quarta-feira, 27 de outubro (27/10), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 14ª colocação com 32 pontos somados em 27 partidas disputadas, sendo seis vitórias, 14 empates e sete derrotas. Como visitante, são oito igualdades e cinco reveses. Já o Bahia ocupa a 15ª posição com 31 pontos somados em 27 rodadas.

Sobre o assunto Vencendo os jogos-chave, o Ceará não vai cair, diz estatístico da UFMG; veja probabilidades

Próximos do Z-4, Ceará e Bahia se enfrentam em jogo atrasado pela Série A

Jogador mais veterano do Ceará, Luiz Otávio completa 11 anos de carreira

Bahia x Ceará: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre Bahia e Ceará será transmitido nos serviços de canais pagos, Premiere e TNT. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Bahia x Ceará: horário e local do jogo



A partida entre Bahia e Ceará irá ocorrer às 19 horas (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

Bahia x Ceará: escalação provável



Bahia

4-3-3: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Gilberto e Raí Nascimento. Técnico: Guto Ferreira.

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Erick; Jael (Cléber). Técnico: Tiago Nunes.

Bahia x Ceará: arbitragem do jogo

A partida será comandada pelo árbitro piauiense Antônio Dib Moraes de Sousa. Ele terá Rogério de Oliveira Braga (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI) como assistentes. Thiago Duarte Peixoto (SP) é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

