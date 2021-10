Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de outubro (27/10), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil 2021. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). Na partida de ida, as equipes empataram em 2 a 2.

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e nos canais televisivos fechados, SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Flamengo se classificou após vencer o Grêmio nos dois jogos das quartas, por 4 a 0 e 2 a 0. Já o Athletico Paranaense se classificou para as semifinais após vencer o Santos por 1 a 0 nos jogos de ida e de volta pelas quartas de final do certame.

Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2021 - Flamengo x Athletico-PR

Escalação provável

Flamengo

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Leo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Vitinho (Thiago Maia) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel.

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Richard) e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Quando será Athletico-PR x Flamengo

Hoje, quarta-feira, 27 de outubro (27/10), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Flamengo

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

