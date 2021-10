Ceará treina no CT do Vitória em preparação para o jogo contra o Bahia pela Série A

O Ceará segue se preparando para o duelo decisivo contra o Bahia, que acontece nesta quarta-feira, 27, às 19 horas, na Arena Fonte Nova. A delegação do Vovô já está em Salvador e o treinador Tiago Nunes aproveitou a tarde desta segunda-feira, 25, para realizar um treino técnico e tático no CT do Vitória.

Na 14º colocação, com 32 pontos, o Alvinegro tem uma vitória nos últimos 13 jogos e entra em campo pressionado diante do Esquadrão, 15º colocado. Um ponto separa as equipes na tabela de classificação e ambos precisam do triunfo para se afastar da zona de rebaixamento.

Para a partida, o comandante do escrete preto-e-branco terá o importante retorno do meio-campista Vina, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Juventude-RS. Por outro lado, o lateral-direito Igor, também por suspensão, será desfalque do Vovô no embate.

O Bahia chega em bom momento para o duelo. O Tricolor Baiano está invicto desde que Guto Ferreira - velho conhecido da torcida alvinegra - assumiu a equipe. Em quatro jogos, o Esquadrão venceu duas partidas e empatou outras duas vezes, totalizando 66% de aproveitamento.



