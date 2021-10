A uma semana do jogo contra o Fluminense, Ceará abre check-in para sócios-torcedores

Como de costume, diretoria estabeleceu prioridades de abertura do sistema para as diferentes modalidades de associados.

Apesar do próximo jogo do Ceará em casa estar marcado apenas para domingo, 31, a diretoria do clube já abriu a possibilidade de check-in para os sócios-torcedores que quiserem garantir presença na partida do Vovô contra o Fluminense, pela 29ª rodada da Série A do Brasileiro.

Todas as categorias de sócios do clube poderão fazer check-in já nesta segunda-feira, 25, mas em horários diferentes, respeitando prioridade. Quem faz parte do plano Vovô de Ouro teve o sistema aberto desde o meio-dia e pode marcar assento em qualquer lugar do Castelão, com exceção dos camarotes.

A partir das 14 horas é a vez dos sócios-torcedores do plano Mais Querido, que tem direito à acesso nos setores norte, sul, central ou especial. Quanto a quem pertence ao plano Campeão da Popularidade, poderá reservar lugar nos setores norte, sul e central superior das 18 horas em diante. O fechamento do check-in está previsto para às 10 horas do domingo, dia da partida.

O Clube não divulgou sobre venda de bilhetes avulsos. É importante reforçar que apenas torcedores com o ciclo vacinal completo podem ir ao estádio. Por isso, é necessário anexar o cartão digital, obtido via ConecteSUS ou Vacine Já na plataforma do sócio-torcedor.

Antes de receber o Fluminense no Castelão, domingo, o Alvinegro encara o Bahia em confronto direto e atrasado, válido pela 23ª rodada.



