Ceará empatou mais da metade dos jogos que disputou no Brasileirão

Foram 14 empates em 27 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, nove com o ex-treinador Guto Ferreira e cinco com Tiago Nunes

Com o empate por 0 a 0 diante do Juventude-RS neste sábado, 23, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 28ª rodada da Série A, o Ceará terminou, pela 14ª vez, uma partida com o placar igual ao do adversário no campeonato, o que representa mais da metade dos jogos que a equipe disputou (27).

Com Guto Ferreira, que esteve à frente do Alvinegro até a 18ª rodada do Brasileirão, o Vovô acumulou nove empates. Já com Tiago Nunes, novo comandante do escrete preto-e-branco desde a 19ª rodada, foram cinco resultados iguais.

Sobre o assunto Ceará empata com Juventude e completa seis jogos seguidos sem vencer na Série A

"Não temos tempo para lamentar", diz Jael após empate entre Ceará e Juventude

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O excesso de empates resulta, consequentemente, na escassez de vitórias. Nas últimas 13 rodadas, o Alvinegro venceu apenas uma vez e estagnou na tabela. Na 14º colocação, o Vovô conquistou 10 dos 39 pontos disputados neste recorte do campeonato, totalizando 25% de aproveitamento.

O Ceará terá a chance de melhorar esse cenário na quarta-feira, 27, diante do Bahia, em jogo atrasado, válido pela 23ª rodada, às 19 horas, na Arena Fonte Nova.

Tags