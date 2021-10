Após empate no Sul, Ceará viaja para Salvador com foco no Bahia; veja desfalques

Alvinegro deixa Caxias do Sul após empate com Juventude-RS e retorna ao Nordeste para enfrentar o Esquadrão na próxima quarta-feira, 27. Vovô perde Igor, mas conta com retorno de Vina

Um dia depois do empate em 0 a 0 com o Juventude-RS, o Ceará já deixou o Sul do país e retornou ao Nordeste com destino a Salvador, neste domingo, 24, para voltar as atenções para novo confronto direto na Série A, desta vez diante do Bahia. A equipe de Porangabuçu não poderá contar com Igor, mas terá o retorno de Vina.

Na último sábado, 23, no Alfredo Jaconi, o Vovô ficou na igualdade sem gols com o Jaconero. No final da manhã deste domingo, a delegação deixou Caxias do Sul e rumou para a capital baiana, onde desembarcou à tarde. Na segunda, 25, e na terça-feira, 26, as atividades em preparação para o duelo contra o Esquadrão serão realizadas no CT do Vitória-BA.

Ainda em busca do primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão, o Alvinegro terá a baixa do lateral-direito Igor, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. A vaga na defesa será ocupada por Gabriel Dias - substituição que já ocorreu no intervalo do jogo contra o Alviverde.

Além do camisa 2, outros três atletas são desfalques por questões clínicas: o lateral-direito Buiú, em recuperação após cirurgia, o atacante Wendson, em tratamento de lesão no nervo fibular da perna esquerda, e o também atacante Jacaré, em período de transição.

Por outro lado, o meia Vina volta após suspensão e será reforço diante da ex-equipe. Sem o camisa 29, o técnico Tiago Nunes optou pela entrada do volante Fabinho na formação titular e montou o time com três volantes. O sistema foi alterado na volta para o segundo tempo, com a entrada de Jorginho no posto de Fernando Sobral.

Na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, o Ceará enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira, 27, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 23ª rodada da competição. Será o reencontro do time cearense com o técnico Guto Ferreira, hoje à frente do Esquadrão.

Com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN

