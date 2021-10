Ceará conta com o retorno de Vina para jogo contra o Bahia

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Juventude-RS, no último sábado, 23, o meio-campista volta a ficar disponível para o treinador Tiago Nunes e pode encarar o Bahia, próximo desafio do Vovô na Série A

O meia-atacante Vina do Ceará pode ser relacionado para o jogo contra o Bahia nesta quarta-feira, 27, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador cumpriu suspensão na partida contra o Juventude no último sábado, 23, por ter acumulado três cartões amarelos na competição. A última partida que Vina não foi relacionado foi na derrota por 3x1 contra o Corinthians no dia 15 de agosto.

Vina jogou 24 jogos pelo Ceará no campeonato, sendo 14 como titular. Além disso, o meia fez dois gols e deu uma assistência em toda a competição. Após uma fase de instabilidade com o técnico Guto Ferreira, sendo relacionado em muitos jogos no banco de reservas, Vina voltou a se firmar no time titular com Tiago Nunes.

A partida contra o Bahia é fundamental para o Alvinegro de Porangabuçu, já que os dois são concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento para a Série B. O Ceará ocupa a 14º na tabela de classificação e o tricolor baiano está 15º, uma posição abaixo.

Os desfalques do Vovô para o jogo contra o Bahia são: o lateral-esquerdo Igor (suspensão por três amarelos); o lateral-direito Buiú (em recuperação após cirurgia); o atacante Wendson, em tratamento de lesão no nervo fibular da perna esquerda, e o também atacante Jacaré, em período de transição.

Por Paulo André.

