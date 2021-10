Próximo adversário do Ceará, Bahia cresce com Guto e chega a quatro jogos sem sofrer gols

Ex-treinador do Vovô, comandante ajusta sistema defensivo do Esquadrão e promove reação na Série A. Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 27, na Fonte Nova

A defesa do Bahia não foi vazada mais uma vez na vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, nos quatro jogos disputados desde a chegada do técnico Guto Ferreira, o Tricolor Baiano não sofreu gols. A equipe não atingia esta marca desde 1986.

Guto estreou no comando do Bahia com vitória por 2 a 0 diante do Athletico-PR. Depois, vieram dois empates por 0 a 0, contra Palmeiras e América-MG, além dos três pontos conquistados sobre a Chapecoense.

Além disso, desde a chegada do treinador, que estava no Ceará, o Bahia é a quarta equipe que mais somou pontos no Brasileirão e a única que não foi vazada.

O time de Salvador volta a campo na próxima quarta-feira, 27, contra o Ceará, na Fonte Nova. A partida será às 19h (de Brasília).

