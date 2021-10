Ceará enfrenta o Juventude pela Série A para afastar o perigo do Z-4

O embate entre Vovô e Jaconero acontece neste sábado, 23, às 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 28ª rodada da Série A

Sob pressão e próximo da zona de rebaixamento, o Ceará entra em campo neste sábado, 23, para enfrentar o Juventude-RS, às 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com um único objetivo: vencer.

As duas equipes se encontram com o mesmo propósito de se distanciar da parte de baixo da tabela e engrenar no campeonato. Na 14ª colocação, o Vovô tem três pontos de diferença para o Jaconero (17º), primeiro clube a compor o Z-4. Uma eventual derrota pode colocar o time comandado por Tiago Nunes entre os quatro últimos do torneio. Para isso acontecer, no entanto, Bahia (16º) e Santos (15º) teriam de vencer seus jogos.

Além da proximidade na classificação, o Alvinegro e o Alviverde possuem outra semelhança: os dois times só conquistaram uma vitória nos últimos 12 jogos. O último triunfo do Ceará aconteceu contra a lanterna Chapecoense-SC, por 1 a 0, na 21ª rodada. Nos 11 duelos restantes, o Vovô empatou seis vezes e sofreu cinco derrotas — ou seja, 25% de aproveitamento.

No clima gelado de Caxias do Sul (RS) — bem diferente do calor de Fortaleza —, a equipe cearense terá a oportunidade de quebrar a incômoda sequência sem vitórias como visitante que perdura no Brasileirão. Com o pior desempenho entre os 20 clubes do torneio (19,44%) — e o único sem triunfo atuando longe de casa —, o Alvinegro, em 12 partidas, empatou sete vezes e sofreu cinco derrotas.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com o meio-campista Vina, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jorginho surge como opção para substituir o camisa 29. Em compensação, o treinador terá o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que ficou fora do duelo diante do Palmeiras-SP, na última rodada, também por suspensão.

Jair Ventura terá desfalques importantes. O meia Wagner e o atacante Ricardo Bueno estão no Departamento Médico e ficam de fora do duelo. Outra ausência para o Alviverde será do meio-campista Wescley, que pertence ao Ceará e, por questões de contrato, não poderá entrar em campo.

Juventude x Ceará

Juventude

4-3-3: Douglas Friedrich; Michel, Vitor Mendes, Juan Quintero e William Matheus; Jadson, Dawhan e Guilherme Castilho; Paulinho Boia, Roberson e Sorriso. Técnico: Jair Ventura.

Ceará:

4-2-3-1: Richard; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral; Lima, Jorginho e Erick; Gabriel Santos (Cléber). Técnico: Tiago Nunes.

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 23/10/2021

Horário: 17 horas

Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Transmissão: Premiere, TNT (exceto para o Ceará), Rádio O POVO CBN AM 1010 e FM 95.5, Facebook e YouTube do O POVO Online.

