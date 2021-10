Ainda sem vencer como visitante na Série A, Ceará tenta quebrar tabu diante do Juventude

15:12 | Out. 22, 2021

Com pior desempenho fora de casa do Brasileirão 2021, Vovô terá rodada dupla longe do Castelão e almeja conquistar primeiro triunfo em Caxias do Sul, neste sábado, 23

Em duelo direto contra o rebaixamento, o Ceará encara o Juventude-RS neste sábado, a partir das 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada da Série A. Em Caxias do Sul, o time de Porangabuçu busca quebrar o jejum para conquistar a primeira vitória como visitante na atual edição da competição e se afastar do Z-4.

Até agora, a única equipe que não conseguiu ganhar fora de casa no Brasileirão foi o Alvinegro, que tem o pior desempenho da elite no recorte. Em 12 jogos, foram sete empates e cinco derrotas - aproveitamento de 19,4%. Sob o comando de Tiago Nunes, a equipe perdeu para Grêmio-RS (2 a 0) e Atlético-MG (3 a 1) e empatou com o São Paulo (1 a 1) longe da Arena Castelão.

Depois do embate no Sul, o Vovô terá novo compromisso como visitante na sequência: o Bahia, na próxima quarta-feira, 27, em outro confronto direto. Com a rodada dupla fora de da casa, o objetivo é conseguir pôr fim ao jejum para subir na tabela e superar os adversários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lima retorna ao time titular do Ceará e tenta se firmar com Tiago Nunes; veja números na série A

"A gente precisa encontrar o caminho da vitória", alerta Bruno Pacheco, do Ceará

Vina completa 100 jogos pelo Ceará; veja os números do jogador

"A gente sempre joga para vencer, com todo o respeito aos adversários. Nosso time tem evoluído, sim, os números mostram isso, que a gente tem criado. Então a gente tem condição de vencer, sim, independente se é contra os times da parte de baixo da tabela ou os times da parte de cima. Se a gente quer melhorar na competição e buscar a primeira vitória (como visitante), tem que encarar isso. Temos condições de buscar a vitória, sim, nesses dois jogos. São jogos extremamente difíceis", disse o lateral-esquerdo Bruno Pacheco.

"A gente tem que pensar primeiro no Juventude, que é o nosso próximo adversário. A gente tem trabalhado muito para isso, sim, todo mundo querendo não só essa primeira vitória fora de casa, mas também dentro de casa. Se a gente quer voltar a vencer, independente do adversário, tem que jogar buscando as vitórias", completou o camisa 6.

O Juventude-RS, por sua vez, faz campanha regular dentro de casa. Em 13 partidas, a equipe alviverde somou cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas - rendimento de 48,7%, o mesmo do Corinthians-SP. Na zona de rebaixamento, o Jaconero demitiu Marquinhos Santos e contratou o técnico Jair Ventura para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Tags