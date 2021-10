Vina completa 100 jogos pelo Ceará; veja os números do jogador

Depois da brilhante temporada de 2020, o camisa 29 alcança a marca de 100 jogos em 2021, no momento em que vive jejum de gols. Nas últimas partidas, meia mostrou evolução com Tiago Nunes

O meia Vina completou 100 jogos pelo Ceará na derrota para o Palmeiras, na quarta-feira, 22, em duelo atrasado válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois da brilhante temporada de 2020, o camisa 29 alcança a marca em 2021, no momento em que vive jejum de gols.

Nos últimos jogos, o jogador mostrou evolução sob o comando de Tiago Nunes. O meia tem sido bastante participativo na construção das jogadas ofensivas do Vovô, mas segue pecando em finalizações. Na temporada de 2021, Vina soma 41 jogos, cinco gols e cinco assistências. O último tento foi em agosto, no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Castelão.

>>> "A gente precisa encontrar o caminho da vitória", alerta Bruno Pacheco, do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde 2020 no Alvinegro, o atleta tem 28 gols e 24 assistências em 100 jogos. Na temporada passada, Vina foi decisivo na trajetória da equipe nas competições disputadas. Com ele como protagonista, o Ceará conquistou o título invicto da Copa do Nordeste, chegou até as quartas de final da Copa do Brasil e fez a melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos da Série A, quando terminou em 11º e garantiu vaga para a Sul-Americana.



>>> Léo Chú lembra estreia inusitada na Série A pelo Ceará: "Guto é muito especial na minha vida"

Na Série A de 2021, Vina soma dois gols e uma assistência. Apesar do jejum sem balançar as redes, o meia tem a maior média de finalizações do elenco alvinegro por partida, com 2.0, de acordo com os dados do FootStats. O site de estatísticas aponta que ele deu 48 chutes no total, sendo 17 certos e 31 errados.



Tags