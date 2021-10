Léo Chú lembra estreia inusitada na Série A pelo Ceará: "Guto é muito especial na minha vida"

Jogador lembrou do momento inusitado em que soube que seria titular diante dos paulistas e as palavras de Guto Ferreira. "'Tranquilo, vai pra cima, vai te marcar o Fagner'. O Fagner estava na Copa passada, o que é isso!"

O dia 11 de outubro de 2020 está marcado na carreira de Léo Chú. O atleta considera a data como a "virada de chave" na trajetória como jogador de futebol profissional. Na ocasião, o atacante foi escalado como titular pelo técnico Guto Ferreira no Ceará contra o Corinthians, em duelo que marcou seu primeiro jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. E a partir daquela partida, ele se firmou entre os 11 e foi importante na campanha histórica do clube na competição, a melhor da história do Alvinegro na era dos pontos corridos.

Em entrevista para o FutCast, podcast do O POVO, o jogador lembrou do momento inusitado em que soube que seria titular diante dos paulistas e as palavras de Guto Ferreira. No primeiro jogo na Série A, ele teria marcação do experiente lateral-direito Fagner, que dois anos antes tinha disputado a Copa do Mundo na Rússia.

"Foi um momento especial pra mim. Eu estava muito nervoso. Lembro que na palestra o Guto disse: 'Tranquilo, vai pra cima, vai te marcar o Fagner'. O Fagner estava na Copa passada, o que é isso! Mas tranquilo, estou preparado, não importa. Sabia que era a oportunidade da minha vida e abracei", contou Léo Chú aos risos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

>>> Léo Chú revela gratidão ao Ceará e espera um dia voltar a jogar pelo Vovô: "Nunca me senti tão amado"

Antes do jogo contra o Corinthians, no Castelão, o Ceará havia empatado fora de casa com o Athletico-PR sem Léo Chú entre os relacionados. O chamado de Guto para o embate diante dos paulistas surpreendeu o atacante.



"Não tinha ido nem no jogo contra o Athletico-PR. Estava trabalhando de boa e treinando bem, cavando meu espaço pouco a pouco. O Guto me chamou na salinha. 'O Guto está me chamando, o que eu fiz agora?'. Ele disse: 'Você está preparado? Você é um dos caras que mais treina e confio em ti. Se tu for mal é comigo. Se tu for bem é contigo'. O Guto é muito especial na minha vida, me deu muita confiança. Cheguei em casa, falei para o meu mai: 'Vou jogar de titular amanhã'. Foi uma expectativa muito grande da minha família que queria me ver jogar. Os companheiros ficaram todos felizes. Todos sabiam que eu estava preparado", comentou.

Ouça abaixo a entrevista de Léo Chú para o FutCast na íntegra:

Tags