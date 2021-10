Lima retorna ao time titular do Ceará e tenta se firmar com Tiago Nunes; veja números na série A

Titular na derrota do Vovô por 2 a 1 para o Palmeiras, atacante lidera as participações diretas em gol do Alvinegro no Campeonato Brasileiro

Titular absoluto do Ceará sob o comando de Guto Ferreira, o meia-atacante Lima perdeu espaço nos últimos jogos e ainda tenta se firmar com Tiago Nunes. Nas oito partidas em que o novo treinador esteve à frente do Alvinegro, o atleta de 25 anos só iniciou jogando em três oportunidades — Grêmio-RS, Atlético-MG e Palmeiras-SP — e sequer saiu do banco de reservas no empate do Vovô contra o São Paulo, no Morumbi.

Escalado entre os 11 iniciais na derrota do Alvinegro por 2 a 1 para o Palmeiras-SP, nessa quarta-feira, 20, na Arena Castelão, Lima teve boa atuação contra a equipe alviverde e conta com números positivos na Série A do Campeonato Brasileiro para convencer o treinador que deve continuar na equipe titular do Vovô.

Com dois gols e três assistências no Brasileirão, Lima é um dos líderes do ranking de participações diretas em gols do Ceará na competição. Além disso, de acordo com dados do SofaScore, o camisa 45 é, ao lado de Vina e Cléber, o jogador com mais finalizações por jogo, com duas participações por partida.

O atacante tem 119 jogos em duas passagens pelo Ceará. O camisa 45 retornou ao alvinegro cearense em 2019 após jogar pelo futebol árabe e foi comprado definitivamente em 18 de março deste ano. Pelo Vozão, Lima marcou 18 gols e deu 17 assistências.

Confira os números de Lima na Série A do Campeonato Brasileiro:

Jogos disputados: 23

Jogos como titular: 18

Gols Marcados: 2

Assistências: 3

Grandes chances criadas: 4

Finalizações por jogo: 2

Passes decisivos por jogo: 1.2



