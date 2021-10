Atingido no rosto na partida entre Ceará e Palmeiras, Jael pega pontos na testa; veja foto

Apesar da condição, jogador viajou com a delegação para Caxias do Sul e assessoria de imprensa diz que situação do atleta não preocupa

O atacante Jael, do Ceará, postou uma foto na conta que possui no Instagram com pontos na testa e um corte abaixo do olho esquerdo. O jogador brincou com a condição, mas segundo a assessoria de imprensa do clube, a situação não preocupa.

“Daqui a pouco eu vou estar igual ao Chucky”, escreveu Jael, abaixo da foto, fazendo referência ao personagem da franquia de filmes Brinquedo Assassino, que é um boneco com uma suturas e cicatrizes no rosto.

Jael levou pelo menos sete pontos na testa, acima do olho esquerdo (Foto: Reprodução/Instagram )



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jael pegou pelo menos sete pontos na testa após ser atingido por um atleta do Palmeiras, numa disputa de bola, no jogo desta quarta-feira, 20. Não foi dado sequer cartão amarelo para o atleta que acertou o rosto do atacante.

Apesar disso, a assessoria diz que o jogador está bem e não preocupa, mas não deu detalhes. Um novo boletim médico da equipe só será divulgado uma hora antes da partida de sábado, 23, contra o Juventude. Jael, no entanto, viajou com a delegação alvinegra para Caxias do Sul.



Tags