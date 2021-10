Ceará enfrenta o São Paulo no Morumbi querendo se distanciar do Z-4 e se aproximar do G-9

Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, o Ceará visita o São Paulo nesta quinta-feira, 14, às 19 horas, no Morumbi, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com a necessidade de vencer o confronto para se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar do G-9.

Atualmente na 14º colocação, com 29 pontos, o Vovô ainda não conseguiu embalar na competição e estagnou entre a faixa de classificação para uma possível pré-Libertadores e a zona de rebaixamento. Quatro pontos separam o Alvinegro do Fluminense-RJ, primeira equipe a compor o G-9, mas dois pontos distanciam os cearenses do Bahia, primeiro clube da zona de rebaixamento.

Diante do São Paulo, o Ceará também terá o desafio de conquistar sua primeira vitória atuando fora de casa no Brasileirão. A equipe comandada por Tiago Nunes é o pior visitante do campeonato, com 18,18% de aproveitamento, e o único time entre os 20 clubes que disputam o torneio que ainda não venceu longe dos seus domínios.

O São Paulo, 13º colocado, com 30 pontos, não vive bom momento internamente - e nem no campeonato. O Tricolor paulista vem de cinco empates consecutivos na Série A e comunicou a demissão do treinador Hernán Crespo nesta quarta-feira, 13, véspera do confronto contra o Ceará. Rogério Ceni foi anunciado como novo técnico da equipe e já deve estar na beira do campo diante do Vovô.

Para a partida, o treinador Tiago Nunes terá Marlon à disposição. O volante, escalado como titular no empate por 0 a 0 contra o Internacional-RS e um dos destaques individuais do duelo, ficou fora da última rodada, no revés por 3 a 1 para o Atlético-MG, para cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Tiago Nunes volte a escalar o camisa 25 entre os onze iniciais.

Já o Tricolor paulista, por outro lado, pode ter um grande problema para o confronto. O atacante Emiliano Rigoni, com dores musculares, é dúvida para a partida. O argentino é o atleta com mais participações diretas em gols do São Paulo no Campeonato Brasileiro. William, Galeano e Igor Vinicius, lesionados, além do zagueiro Arboleda, convocado para a seleção do Equador, são baixas confirmadas.



São Paulo x Ceará

São Paulo

4-3-3: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Welington; Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Luciano, Calleri e Marquinhos (Rigoni). Técnico: Rogério Ceni.

Ceará

4-2-3-1: Richard; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Marlon; Lima, Vina e Erick; Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

Local: Morumbi, em São Paulo/SP

Data: 13/10/2021

Horário: 19 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva/MG

Assistentes: Celso Luiz da Silva/MG e Leonardo Henrique Pereira/MG

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

