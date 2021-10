Com retorno de Marlon, Ceará segue preparação para enfrentar o São Paulo

O elenco do Ceará finalizou nesta terça-feira, 12, o penúltimo dia de preparação para encarar o São Paulo, no Morumbi, pela 26ª rodada da Série A. Nesta tarde, o técnico Tiago Nunes comandou mais um treino no CT do Corinthians-SP.

Novidade em relação ao jogo contra o Atlético-MG, o meio-campista Marlon cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e está apto para enfrentar o São Paulo. O jogador se juntou ao restante da delegação do Alvinegro no domingo e participa da preparação para a partida desde o início. Quem também se juntou ao grupo foi o atacante colombiano Yony González.

Sobre o assunto Ceará abre check-in e anuncia venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

Gabriel Lacerda minimiza proximidade do Ceará com o Z-4 e ressalta: "A gente pensa alto"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa é de que Marlon volte ao time titular no lugar de Geovane e atue ao lado de Fernando Sobral. No ataque, Kelvyn e Erick podem ser novidades entre os 11 iniciais.

O adversário do Vovô pode ter baixa importante na equipe titular. Destaque do São Paulo na temporada, o atacante Emiliano Rigoni é dúvida para enfrentar os cearenses. Jogador com mais participações diretas em gols do time no Brasileirão, o argentino sentiu dores musculares e foi substituído do jogo contra o Cuiabá ainda no primeiro tempo. Ele será reavaliado pelo departamento médico do clube nesta quarta-feira, 13.

O Ceará encara o São Paulo às 19 horas desta quinta-feira, 14, no estádio Morumbi. As duas equipes miram o triunfo para se distanciar do Z4 e subir na tabela da Série A.

Tags