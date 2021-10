"O sinal de alerta está ligado", diz Marlon sobre situação do Ceará no Brasileirão

O volante também comentou sobre o jejum de vitórias do Vovô como visitante na Série A e do próximo desafio do Alvinegro na competição, diante do São Paulo, nesta quinta-feira, 14, às 19 horas, no Morumbi

À disposição do treinador Tiago Nunes após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, o volante Marlon concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 13, e comentou sobre o duelo diante do São Paulo, que acontece nesta quinta-feira, 14, às 19 horas, no Morumbi, o incômodo jejum de vitórias do Vovô como visitante e também da atual situação do Alvinegro na Série A.

O confronto entre Ceará e São Paulo coloca frente a frente duas equipes com um fator comum: a proximidade na tabela. O Vovô está na 14º colocação, com 29 pontos, enquanto o Tricolor paulista aparece logo em seguida, em 13º, com 30 pontos.

"Estamos bem próximos, um ponto de diferença. Vai ser um jogo bastante disputado e estudado também. Então, é a gente entrar atento, focado, como sempre entramos em todos os jogos, para que possamos fazer uma grande partida, neutralizar os pontos mais forte do São Paulo e, se Deus quiser, sair com a vitória."

Pior visitante do Campeonato Brasileiro, o Ceará é o único clube da competição que ainda não venceu fora de casa. O São Paulo, no entanto, também não consegue ser um bom mandante. Em 12 jogos no Morumbi, o Tricolor venceu apenas três, empatou sete e sofreu duas derrotas. Para Marlon, o confronto desta quinta-feira, 14, pode ser o momento ideal para quebrar o tabu jogando longe de Fortaleza.

"Tabus estão aí para serem quebrados. É aplicar tudo que estamos treinando, temos grandes chances de fazer uma grande partida, quebrar esse tabu e levar três pontos para a capital."

Sem conseguir deslanchar na Série A, o Vovô está a quatro pontos de um possível G-9, mas apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O Alvinegro ainda possui dois jogos a menos para cumprir, contra o Palmeiras e Bahia, que deveriam ter acontecido em setembro, mas foram remarcados para outubro.

"O segundo turno, no meu ver, é sempre mais difícil. O sinal de alerta está sim ligado, temos dois jogos a menos, mas precisamos jogar os jogos. A gente está trabalhando bastante, tenho certeza que vamos somar pontos e brigar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro."



