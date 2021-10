Tiago Nunes pode implementar formação com três zagueiros no Ceará? Ouça análise no FutCast

Na última partida do Ceará, Tiago Nunes utilizou no segundo tempo trinca de zagueiros com Lacerda, Messias e Luiz Otávio. Formação é uma boa alternativa?

O técnico Tiago Nunes utilizou formação com três zagueiros no segundo tempo da partida entre Ceará e Atlético-MG, na 25ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele sacou o volante Geovane para a entrada do defensor Gabriel Lacerda, que se juntou a Luiz Otávio e Messias para formar a trinca.

A opção no jogo contra o Galo foi algo pontual e pode ser uma ótima alternativa para a sequência do Ceará na temporada? O assunto foi discutido no episódio 179 do FutCast, podcast do O POVO, lançado na terça-feira, 12. Confira abaixo a opinião do comentarista da Rádio O POVO CBN e integrante do programa, Thiago Minhoca:

"O Ceará já vinha treinando isso. Segundo o Horácio (Neto, setorista do Ceará na Rádio O POVO CBN), que vinha acompanhando, essa possibilidade já poderia acontecer. Para essa formação, você tem que ter qualidade de jogo muito boa. Sem isso é muito complicado. Eu vejo hoje três zagueiros do Ceará - o Gabriel Lacerda com boa saída de bola; Messias tem também; o Luiz Otávio vez ou outra acerta o passe. Mas tem que ter jogador com qualidade de passe muito boa nessa linha três. Às vezes, sinto que Luiz Otávio e Messias se sentem um pouco inseguros. Os dois são ótimos zagueiros, mas em termos de características, são bons como zagueiros de primeira bola, rebatedores. Se o Tiago Nunes quer implementar esse formato de jogo, que tenha saída com três, eu tentaria adaptar outro jogador para essa função. Teria que treinar bem esse jogador. Eu manteria o formato como hoje, o 4-2-3-1, até encontrar o jogador que pudesse exercer essa função de zagueiro."

Ouça o episódio completo do FutCast:

