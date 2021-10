São Paulo demite Hernán Crespo na véspera do jogo contra o Ceará no Morumbi

O clube paulista oficializou a demissão do técnico argentino na tarde desta quarta-feira, 13. Para o confronto diante do Vovô, nesta quinta-feira, 14, às 19 horas, no Morumbi, o Tricolor deve ter Marcos Vizolli como treinador interino

Adversário do Ceará nesta quinta-feira, 14, o São Paulo anunciou a demissão do treinador Hernán Crespo na tarde desta quarta-feira, 13. Segundo o clube paulista, a decisão foi tomada em comum acordo com o técnico argentino.

Além de Crespo, toda a comissão técnica do ex-treinador deixa o clube: Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho).

Sobre o assunto Ceará inicia preparação para o jogo contra o São Paulo com treino no CT do Corinthians

Com retorno de Marlon, Ceará segue preparação para enfrentar o São Paulo

Ceará faz último treino de preparação para jogo contra o São Paulo no CT do Palmeiras

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O comandante deixa o Tricolor paulista na 13ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos. Em 53 partidas sob o comando do treinador, foram 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, totalizando 57,23% de aproveitamento.

Apesar do título do Campeonato Paulista deste ano, o Hernán Crespo não conseguiu manter a regularidade do início da temporada e foi eliminado da Copa Libertadores e Copa do Brasil, além da campanha abaixo das expectativas na Série A.

Diante do Vovô, nesta quinta-feira, 14, às 19 horas, no Morumbi, pela 26ª rodada do Brasileirão, o São Paulo deve ter Marcos Vizolli na beira do campo como treinador interino.

Tags