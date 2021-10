Próximo adversário do Ceará, Internacional está entre os melhores visitantes da Série A

13:07 | Out. 02, 2021

Enquanto o Vovô tem a terceira melhor campanha como mandante, com 66% de aproveitamento, o Colorado é o quinto com o melhor desempenho jogando longe dos seus domínios, com 51% de aproveitamento

Com o adiamento do jogo contra o Bahia, que deveria acontecer neste fim de semana, o Ceará mudou o foco para o seu próximo adversário, o Internacional-RS. Vovô e Colorado se encontram quarta-feira, 6, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A. Enquanto o Alvinegro é um dos melhores mandantes da competição, a equipe gaúcha está entre os visitantes que mais incomoda.



O Inter tem a quinta melhor campanha do Brasileirão jogando longe dos seus domínios. Dos 32 pontos que tem no campeonato, 17 foram conquistados fora de casa. Em 11 partidas, o Colorado venceu quatro, empatou cinco e perdeu apenas duas vezes, com 14 gols marcados e 12 sofridos, totalizando 51% de aproveitamento.

Por outro lado, o Ceará não costuma perder pontos na Arena Castelão. A equipe comandada por Tiago Nunes tem o terceiro melhor desempenho atuando como mandante, atrás somente de Palmeiras e Atlético-MG, clubes que estão na ponta da tabela da primeira divisão.

Em onze jogos, o Vovô venceu seis, empatou quatro e sofreu uma derrota, com 15 gols marcados e oito sofridos, o que significa 66% de aproveitamento. Dos 28 pontos que o Alvinegro soma no certame, 22 foram obtidos no Gigante da Boa Vista.

Para o duelo, o Ceará ainda terá um trunfo a mais a seu favor: a presença dos torcedores alvinegros nas arquibancadas. Com 10% da capacidade liberada, cerca de 6.200 pessoas poderão comparecer ao jogo para apoiar o Vovô.



