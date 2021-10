CBF define arbitragem para Ceará x Internacional pelo Brasileirão

13:00 | Out. 02, 2021

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala para os jogos da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O duelo entre Ceará e Internacional-RS será apitado pelo paranaense Rodolpho Toski Marques, que faz parte do quadro da Fifa.

O Vovô recebe o Colorado na quarta-feira, 6, às 19 horas, na Arena Castelão, com a presença de público na arquibancada confirmada. Rodolpho Toski será auxiliado pelos conterrâneos Victor Hugo Imazu dos Santos e Sidmar dos Santos Meurer. O árbitro de vídeo será o paulista Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Sobre o assunto "Meu coração está no Ceará", diz Luiz Otávio sobre renovação de contrato

Sesa aprova protocolo, e Ceará x Internacional terá público na Arena Castelão

Ceará explica como funcionará processo para retorno do público ao Castelão no jogo contra o Inter

Com hierarquia por planos e adimplência, Ceará abre check-in para jogo contra o Inter

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Alvinegro está atualmente na 11ª colocação, com 28 pontos, mas com dois jogos a menos para cumprir, contra Palmeiras e Bahia, remarcados pela CBF para os dias 20 e 27 de outubro, respectivamente. A equipe gaúcha ocupa o 7º lugar, com 32 pontos.



Tags