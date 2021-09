Mendoza e João Victor treinam separados do elenco do Ceará; Oliveira faz atividade com bola

O colombiano havia ficado de fora dos treinos na segunda, 27, por conta da pancada no joelho, mas se mostrou mais recuperados e começou as atividades à parte

Em tratamento após sofrer uma lesão traumática no joelho direito, Mendoza voltou aos treinos com bola, separado do elenco do Ceará, na última quarta-feira, 29. Anteriormente, na segunda, 27, o meia colombiano não havia nem vestido a roupa de treino e ficou assistindo o trabalho dos colegas, pois não tinha condições clínicas após a pancada na região. Junto com o camisa 10, a promessa alvinegra João Victor também realizou preparação à parte do elenco.

O caso de João Victor, jovem atleta de 17 anos, é mais uma preparação física para poder atuar entre os jogadores profissionais. Antes dos jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro, inclusive, a assessoria do clube divulga que a promessa está em “transição”, devido aos treinamentos para melhorar as condições física.

Outra notícia boa para o torcedor do Vovô é a volta aos treinos com bola de Oliveira. Após sentir a púbis, o volante foi submetido a um tratamento e, depois de recuperado, seguiu em transição desde o dia 9 de agosto deste ano. A última vez que o jogador de 28 anos entrou em campo com a camisa alvinegra foi na nona rodada do Brasileirão, quando atuou nos minutos finais da vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, na Arena Castelão, no dia 4 de julho.

