Ceará aciona Fifa para cobrar dívida de clube paraguaio na negociação de Mateus Gonçalves

O departamento jurídico do Ceará prepara ação na Fifa para cobrar o Cerro Porteño, do Paraguai, por dívida na negociação pelo atacante Mateus Gonçalves, vendido em janeiro deste ano por 420 mil dólares (cerca de R$ 2,3 milhões na cotação da época). A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO.

No início de 2021, o Alvinegro selou a transação de 40% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos para o clube paraguaio. O acordo foi fechado de forma parcelada: 100 mil dólares de imediato, após o atacante ser aprovado nos exames médicos, 200 mil dólares em julho e 120 mil dólares em setembro.

As cifras da entrada foram pagas no ato da transferência - em torno de R$ 560 mil à época. Os valores do meio do ano, entretanto, estão em aberto e sem pagamento por parte do Cerro, o que motivou o Vovô a acionar a entidade máxima do futebol. O montante é equivalente a pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual.

Pelo cenário, o clube de Porangabuçu projeta que a parcela final, prevista para o final deste mês, também deverá se tornar uma dívida e motivo de nova disputa judicial. Seriam mais R$ 627 mil para os cofres.

Após duas temporadas e 56 partidas disputadas com a camisa alvinegra, Mateus Gonçalves rumou para o Cerro Porteño no começo desta temporada. No Paraguai, o camisa 11 soma 29 jogos e um gol marcado.

